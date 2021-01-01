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Частным клиентам Лизинг
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Частным клиентам Лизинг

Лизинг или кредит?
Есть два способа приобрести автомобиль: взять кредит или оформить лизинг авто. Какой вариант лучше? Вопрос становится риторическим, если у клиента уже имеются кредитные обязательства или испорчена кредитная история. В такой ситуации высока вероятность получить в банке отказ.
Прекрасной альтернативой банковскому кредиту является лизинг авто – финансовая аренда нового или с пробегом автомобиля с последующим его выкупом.

Существенные преимущества лизинга автомобилей

Доступность широкому кругу потребителей

доступен всем, кому недоступны классические модели финансирования в банке и МФО

Оформление за 1 день

принятие решения о заключении договора – 20 минут, оформление – около 2 часов

Одобрение до 90% заявок

требования к оценке финансового состояния клиента более мягкие, чем при кредитовании

Любые виды транспортных средств

есть возможность купить в лизинг автомобили б/у, специальную, коммерческую или грузовую технику

Минимум документов и справок

отсутствуют требования по подтверждению доходов или предоставлению обеспечения

Автомобиль в лизинге свободен от претензий сторонних кредиторов

на предмет лизинга не может быть обращено взыскание третьего лица по обязательствам лизингополучателя, в том числе в случаях, если предмет лизинга зарегистрирован на имя лизингополучателя (ФЗ-164, ст.23)

Условия для физических лиц
Автомобиль
Получатель
Автолизинг ТС
Возвратный лизинг ТС

Требования к автомобилям, приобретаемым в лизинг:

  • новые автомобили категории "В" 
  • б/у легковые автомобили российских марок не старше 5 лет, иностранных марок не старше 10 лет 
  • б/у автомобили китайских марок не старше 5 лет 
  • б/у коммерческий транспорт (категории "В") российских марок не старше 6 лет, иностранных марок не старше 8 лет 
Задай вопрос по телефону 8 800 222 01 22
  • Возраст от 21 до 70 лет
  • Гражданство РФ
  • Постояннная регистрация на территории РФ (не менее 12 мес.)
Задай вопрос по телефону 8 800 222 01 22

Условия автолизинга с последующим выкупом

  • Сумма финансирования — от 600 000 до 3,5 млн рублей
  • Первоначальный взнос — от 10% от стоимости авто
  • Выкупной платеж 1000 рублей
  • Срок — от 12 до 72 месяцев
  • Платежи - аннуитетные.
  • Обязательное страхование ОСАГО, КАСКО. Возможно включение в лизинговые платежи.
  • Досрочный выкуп — допускается.

Структура сделки

  • Клиент выбирает автомобиль в автосалоне, у официального дилера или частного лица;
  • Направляет запрос на получение услуги лизинга – заявка на сайте или по телефону;
  • Лизинговая компания совместно с клиентом согласовывает условия;
  • Стороны подписывают договор финансовой аренды;
  • Клиент-лизингополучатель вносит первоначальный взнос в размере от 10% от стоимости выбранного им автомобиля;
  • Компания приобретает автомобиль у продавца (автосалон, официальный дилер, частное лицо) по договору купли-продажи и передает его во временное владение и пользование Лизингополучателю;
  • В течение срока действия договора Лизингополучатель в соответствии с графиком вносит  платежи (плата за владение и пользование);
  • По окончании срока действия договора Лизингополучатель вносит выкупной платеж в размере 1000 рублей, права на владение автомобилем переходят к нему.
Базовые условия финансирования (обратный лизинг) Базовые условия аренды авто с последующим выкупом Правила лизинга транспортных средств ООО «Автокапитал Лизинг» Правила лизинга транспортных средств ООО "Лизинг Финанс" Политика обработки персональных данных

Условия получения финансирования

  • Сумма финансирования – от 50 000 до 3,5 млн рублей
  • Ставка от 5% в месяц
  • Срок лизинга – от 12 до 60 месяцев
  • Отсрочка платежей по основному долгу, платите только проценты - до 4 месяцев
  • Страхование - не требуется
  • Досрочный выкуп - допускается

Структура сделки

  • Клиент обращается через сайт сервиса «Здесь Легко» с запросом на получение услуги финансирования;
  • Согласовываются предварительные условия финансирования;
  • Лизинговая компания приобретает автотранспортное средство у продавца (лизингополучателя) по договору купли-продажи и передает его во временное владение и пользование Лизингополучателю;
  • Совершение сделки купли-продажи автотранспортного средства осуществляется по общим правилам заключения данных договоров;
  • В течение срока действия договора лизинга в соответствии с графиком вносите лизинговые платежи (плата за владение и пользование предметом лизинга);
  • Предусмотрено право досрочного выкупа автотранспортного средства до окончания срока действия договора лизинга или возврата автомобиля в лизинговую компанию с отказом от дальнейшего исполнения договора лизинга.
Базовые условия финансирования (обратный лизинг) Базовые условия аренды авто с последующим выкупом Правила лизинга транспортных средств ООО «Автокапитал Лизинг» Правила лизинга транспортных средств ООО "Лизинг Финанс" Политика обработки персональных данных
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Основные этапы сделки
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Встреча

Выбор условий и оформление договоров

Лизинг

Пользование автомобилем с последующим его выкупом после внесения всех лизинговых платежей

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Часто задаваемые вопросы

Что такое лизинг автомобиля?

Лизинг автомобиля (в переводе с англ. to lease означает «сдавать в аренду») — вид финансовых услуг, при котором автомобиль сдается в долгосрочную аренду с последующим ее выкупом/приобретением. На законодательном уровне договорно-правовые отношения урегулированы нормами Конституции, Законом 164-ФЗ о лизинге, а также рядом подзаконных и международных нормативно-правовых актов.

Сторонами сделки являются:

  • • Лизингодатель — владелец имущества, приобретающий на свои средства объект лизинга и передающий его в пользование на предусмотренных договором условиях.
  • • Лизингополучатель — физическое лицо, принимающее обязательство по временному пользованию автомобилем, согласно оговоренным требованиям.
  • • Поставщик — продавец транспортного средства. В его функции входит продажа автомобиля лизинговой компании. 

Предметом сделки лизинга для физических лиц может быть как новое транспортное средство отечественного и зарубежного производства, так и подержанное с пробегом. Условия аренды прозрачны и отражены в лизинговом договоре, с которым клиент знакомится перед заключением. Лизинговая компания не исполняет посреднических функций между физическим лицом и автодилером, приобретает автомобиль на собственные средства и остается его собственником. Иными словами, компания получает от физического лица заявку купить определенный автомобиль, покупает машину и передает ее в пользование физлицу согласно условиям, установленным в договоре.

Важно! Лизингополучатель не обладает правом распоряжения средством передвижения (продажи, дарения, передачи другим лицам) в полной мере до конца установленного периода. Но возможна переуступка прав по договору финансовой аренды, т.е. переоформление договора лизинга на другого лизингополучателя с согласия лизингодателя.

Какие отличия лизинга от автокредита?

Приобретение автомобиля в кредит предполагает безотлагательный переход права собственности покупателю в момент совершения сделки купли-продажи. Лизинг даст возможность стать владельцем только после окончания срока договора или досрочного выкупа автомобиля — до этого момента полноправным собственником остается лизинговая компания.

Какие преимущества у автолизинга перед автокредитованием?

Специалисты и диванные аналитики равно сошлись во мнении, отнеся к числу безусловных преимуществ покупки в лизинг:
1. Небольшой первоначальный взнос. Первый взнос по договору лизинга составляет от 15% стоимости ТС, что гораздо меньше, чем при автокредите.
2. Нет залога и поручителей. Обеспечить кредит залогом или поручителями — обычное дело для банков. Для лизинга они не нужны.
3. Кредитная история не важна. Автокредит вряд ли одобрят, если уже есть ипотека, другой кредит или были просрочки по кредитам ранее, либо предложенные условия будут крайне невыгодны. При приобретении ТС в лизинг не требуется подтверждения дохода и справок с места работы, учет кредитной истории более лояльный, рассматриваются самозанятые и официально неработающие граждане.
4. Минимум документов. Автолизинг — нужен только паспорт! Автокредит — стандартный комплект документов: паспорт, водительское удостоверение, СНИЛС, справка 2-НДФЛ, трудовая книжка. К ним могут прибавить другие документы на усмотрение банка или автосалона.
5. Скорость. Предварительное решение по заявке в день обращения, автомобиль будет предоставлен в пользование через 2-3 дня. Для автокредита потребуется несколько дней, если не недель, чтобы собрать все требуемые банком документы, затем банк изучит их и только потом вынесет решение о выдаче кредита.
6. Уникальные ценовые условия на автомобиль. Для лизинговых компаний действуют корпоративные скидки в автосалонах.
7. Нет дополнительного страхования жизни, здоровья.
8. Обретение права пользования автомобилем сразу после подписания договора.

Есть ли недостатки лизинга авто для физических лиц?

Среди немногочисленных отрицательных моментов сделки отмечают:
• отсутствие налоговых льгот;
• права распоряжения и продажи (возможна переуступка прав по договору финансовой аренды с согласия лизингодателя);
• автомобиль остается собственностью лизингодателя;
• в случае несвоевременного внесения платежей договор подлежит расторжению, а автомобиль — изъятию.

Где приобрести автомобиль в лизинг в Москве?

Привлекательными условиями отличаются услуги ООО «Лизинг Гарант» — партнера финансового сервиса «Здесь Легко». Компания предоставляет возможность купить новый либо подержанный автомобиль в автосалоне или у физического лица в любой комплектации на выгодных условиях.

Я могу воспользоваться услугой, находясь не в Москве?

Да, взять машину в аренду с правом последующего выкупа можно не только в Москве и Московской области, но и в Санкт-Петербурге, а также других городах Центрального федерального округа РФ. Точный список городов уточняйте по телефону 8-800-222-01-22

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Многие виды бизнеса связаны с использованием транспортной или специальной (строительной, дорожной, ремонтной) техники. В то же время ее покупка может нанести удар по бюджету из-за быстрого роста цен, а долгое оформление кредита в банке вызывает простои в работе и, как следствие, убытки. Разумной альтернативой в таких случаях будет приобретение авто в лизинг. Финансовый сервис «Здесь Легко»...

Многие виды бизнеса связаны с использованием транспортной или специальной (строительной, дорожной, ремонтной) техники. В то же время ее покупка может нанести удар по бюджету из-за быстрого роста цен, а долгое оформление кредита в банке вызывает простои в работе и, как следствие, убытки. Разумной альтернативой в таких случаях будет приобретение авто в лизинг. Финансовый сервис «Здесь Легко» предлагает помощь физическим лицам в оформлении лизинга авто на выгодных условиях в Москве.  

Лизинг авто

Что такое лизинг авто? Лизинг – это аренда транспортного средства с его последующим выкупом. В отличие от кредита, который выдается банком клиенту для покупки авто, в нем участвует 3 стороны:

  • Лизингодатель – организация, приобретающая транспортное средство или спецтехнику у продавца и передающая ее лизингополучателю;
  • Арендатор – юридическое лицо (ИП или организация), желающее купить авто в лизинг на правах временной аренды;
  • Продавец – первоначальный владелец транспортного средства (автосалон, дилер или частное лицо), продающий его лизингодателю.

Помимо этого, в лизинге авто также участвуют страховщик и страхователь, которые обеспечивают финансовую защиту интересов всех сторон в случае поломки или утраты арендуемого транспортного средства.

Аренда авто в лизинг

Покупка авто в лизинг объединяет в себе достоинства аренды и приобретения в кредит:

  • в течение срока действия договора авто не является вашей собственностью, но после погашения долга вы автоматически становитесь его полноправным владельцем;
  • вы можете досрочно погасить задолженность, после этого транспортное средство становится вашей собственностью;
  • покупка авто в лизинг позволяет уменьшить налоговую нагрузку для юридических лиц, так как на время действия договора вы не являетесь владельцем транспорта, но можете использовать его в коммерческих целях;
  • аренда транспортного средства позволяет избежать больших единоразовых выплат, тем самым снижая нагрузку на бюджет предприятия и повышая его рентабельность.

Когда выгоден лизинг авто?

Лизинг авто выгоден в следующих ситуациях:

  • Наличие непогашенных кредитов. Банк может отказать клиенту, уже имеющему долговые обязательства, в выдаче еще одного кредита. При лизинге наличие неоплаченной задолженности не является обременением.
  • Неидеальная кредитная история. Задержки с выплатами по кредитам являются основанием для банков сомневаться в платежеспособности клиента. По этой причине они часто отказывают в выдаче новой ссуды. Для лизинговой компании кредитная история клиента не важна.
  • Ограниченный бюджет. Начинающие предприниматели часто не имеют достаточных средств на покупку транспортного средства. Кредиты в банках также выдаются в большинстве случаев с условием большого первоначального взноса – 50-60% стоимости ТС. Лизинговые компании - партнеры финсервиса «Здесь Легко» предлагают взять авто в лизинг на более гибких условиях с небольшим авансом.
  • Отсутствие свободного времени. Любой автомобиль требует регулярного обслуживания. При покупке или приобретении в кредит транспортного средства вся ответственность за уход за ТС ложится на вас как его владельца. Это будет отнимать драгоценное время, которое целесообразнее потратить на развитие бизнеса. При покупке авто в лизинг до погашения вами долга владельцем машины остается лизинговая компания, которая и будет решать все вопросы, связанные с обслуживанием и ремонтом авто.

Кому выгоден лизинг авто?

В Москве покупка или продажа авто влизинг популярна у частных лиц и индивидуальных предпринимателей. Лизингом автомобиля часто пользуются:

  • таксисты для индивидуальных пассажирских перевозок на легковых автомобилях;
  • строители, использующие автокраны, самосвалы, экскаваторы и другую спецтехнику;
  • транспортные компании, осуществляющие пассажирские или грузовые перевозки на автобусах и микроавтобусах, седельных тягачах, большегрузных фурах и т. д.;
  • туристические агентства, приобретающие в лизинг автобусы для организации городских и междугородних туров;
  • а также службы доставки товаров, почтовые и курьерские компании, специалисты, занимающиеся ремонтом сантехники и электронного оборудования, выездной торговлей и т. д.  

Желаете купить новый авто в лизинг или на иных выгодных условиях? Звоните менеджерам «Здесь Легко» по телефону 8 (800) 222-01-22. Наши специалисты подробно ответят на все ваши вопросы, касающиеся лизинга авто, и помогут заключить выгодный договор аренды транспортного средства с лизинговой компанией и приобрести авто в лизинг.