Лизинг или кредит?
Есть два способа приобрести автомобиль: взять кредит или оформить лизинг авто. Какой вариант лучше? Вопрос становится риторическим, если у клиента уже имеются кредитные обязательства или испорчена кредитная история. В такой ситуации высока вероятность получить в банке отказ.
Прекрасной альтернативой банковскому кредиту является лизинг авто – финансовая аренда нового или с пробегом автомобиля с последующим его выкупом.
доступен всем, кому недоступны классические модели финансирования в банке и МФО
принятие решения о заключении договора – 20 минут, оформление – около 2 часов
требования к оценке финансового состояния клиента более мягкие, чем при кредитовании
есть возможность купить в лизинг автомобили б/у, специальную, коммерческую или грузовую технику
отсутствуют требования по подтверждению доходов или предоставлению обеспечения
на предмет лизинга не может быть обращено взыскание третьего лица по обязательствам лизингополучателя, в том числе в случаях, если предмет лизинга зарегистрирован на имя лизингополучателя (ФЗ-164, ст.23)
Требования к автомобилям, приобретаемым в лизинг:
Условия автолизинга с последующим выкупом
Структура сделки
Условия получения финансирования
Структура сделки
Моментальная обработка обращения
Выбор условий и оформление договоров
Пользование автомобилем с последующим его выкупом после внесения всех лизинговых платежей
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Что такое лизинг автомобиля?
Лизинг автомобиля (в переводе с англ. to lease означает «сдавать в аренду») — вид финансовых услуг, при котором автомобиль сдается в долгосрочную аренду с последующим ее выкупом/приобретением. На законодательном уровне договорно-правовые отношения урегулированы нормами Конституции, Законом 164-ФЗ о лизинге, а также рядом подзаконных и международных нормативно-правовых актов.
Сторонами сделки являются:
Предметом сделки лизинга для физических лиц может быть как новое транспортное средство отечественного и зарубежного производства, так и подержанное с пробегом. Условия аренды прозрачны и отражены в лизинговом договоре, с которым клиент знакомится перед заключением. Лизинговая компания не исполняет посреднических функций между физическим лицом и автодилером, приобретает автомобиль на собственные средства и остается его собственником. Иными словами, компания получает от физического лица заявку купить определенный автомобиль, покупает машину и передает ее в пользование физлицу согласно условиям, установленным в договоре.
Важно! Лизингополучатель не обладает правом распоряжения средством передвижения (продажи, дарения, передачи другим лицам) в полной мере до конца установленного периода. Но возможна переуступка прав по договору финансовой аренды, т.е. переоформление договора лизинга на другого лизингополучателя с согласия лизингодателя.
Какие отличия лизинга от автокредита?
Приобретение автомобиля в кредит предполагает безотлагательный переход права собственности покупателю в момент совершения сделки купли-продажи. Лизинг даст возможность стать владельцем только после окончания срока договора или досрочного выкупа автомобиля — до этого момента полноправным собственником остается лизинговая компания.
Какие преимущества у автолизинга перед автокредитованием?
Специалисты и диванные аналитики равно сошлись во мнении, отнеся к числу безусловных преимуществ покупки в лизинг:
1. Небольшой первоначальный взнос. Первый взнос по договору лизинга составляет от 15% стоимости ТС, что гораздо меньше, чем при автокредите.
2. Нет залога и поручителей. Обеспечить кредит залогом или поручителями — обычное дело для банков. Для лизинга они не нужны.
3. Кредитная история не важна. Автокредит вряд ли одобрят, если уже есть ипотека, другой кредит или были просрочки по кредитам ранее, либо предложенные условия будут крайне невыгодны. При приобретении ТС в лизинг не требуется подтверждения дохода и справок с места работы, учет кредитной истории более лояльный, рассматриваются самозанятые и официально неработающие граждане.
4. Минимум документов. Автолизинг — нужен только паспорт! Автокредит — стандартный комплект документов: паспорт, водительское удостоверение, СНИЛС, справка 2-НДФЛ, трудовая книжка. К ним могут прибавить другие документы на усмотрение банка или автосалона.
5. Скорость. Предварительное решение по заявке в день обращения, автомобиль будет предоставлен в пользование через 2-3 дня. Для автокредита потребуется несколько дней, если не недель, чтобы собрать все требуемые банком документы, затем банк изучит их и только потом вынесет решение о выдаче кредита.
6. Уникальные ценовые условия на автомобиль. Для лизинговых компаний действуют корпоративные скидки в автосалонах.
7. Нет дополнительного страхования жизни, здоровья.
8. Обретение права пользования автомобилем сразу после подписания договора.
Есть ли недостатки лизинга авто для физических лиц?
Среди немногочисленных отрицательных моментов сделки отмечают:
• отсутствие налоговых льгот;
• права распоряжения и продажи (возможна переуступка прав по договору финансовой аренды с согласия лизингодателя);
• автомобиль остается собственностью лизингодателя;
• в случае несвоевременного внесения платежей договор подлежит расторжению, а автомобиль — изъятию.
Где приобрести автомобиль в лизинг в Москве?
Привлекательными условиями отличаются услуги ООО «Лизинг Гарант» — партнера финансового сервиса «Здесь Легко». Компания предоставляет возможность купить новый либо подержанный автомобиль в автосалоне или у физического лица в любой комплектации на выгодных условиях.
Я могу воспользоваться услугой, находясь не в Москве?
Да, взять машину в аренду с правом последующего выкупа можно не только в Москве и Московской области, но и в Санкт-Петербурге, а также других городах Центрального федерального округа РФ. Точный список городов уточняйте по телефону 8-800-222-01-22
Многие виды бизнеса связаны с использованием транспортной или специальной (строительной, дорожной, ремонтной) техники. В то же время ее покупка может нанести удар по бюджету из-за быстрого роста цен, а долгое оформление кредита в банке вызывает простои в работе и, как следствие, убытки. Разумной альтернативой в таких случаях будет приобретение авто в лизинг. Финансовый сервис «Здесь Легко» предлагает помощь физическим лицам в оформлении лизинга авто на выгодных условиях в Москве.
Что такое лизинг авто? Лизинг – это аренда транспортного средства с его последующим выкупом. В отличие от кредита, который выдается банком клиенту для покупки авто, в нем участвует 3 стороны:
Помимо этого, в лизинге авто также участвуют страховщик и страхователь, которые обеспечивают финансовую защиту интересов всех сторон в случае поломки или утраты арендуемого транспортного средства.
Покупка авто в лизинг объединяет в себе достоинства аренды и приобретения в кредит:
Лизинг авто выгоден в следующих ситуациях:
В Москве покупка или продажа авто влизинг популярна у частных лиц и индивидуальных предпринимателей. Лизингом автомобиля часто пользуются:
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