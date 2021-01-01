Лизинг автомобиля (в переводе с англ. to lease означает «сдавать в аренду») — вид финансовых услуг, при котором автомобиль сдается в долгосрочную аренду с последующим ее выкупом/приобретением. На законодательном уровне договорно-правовые отношения урегулированы нормами Конституции, Законом 164-ФЗ о лизинге, а также рядом подзаконных и международных нормативно-правовых актов.

Сторонами сделки являются:

• Лизингодатель — владелец имущества, приобретающий на свои средства объект лизинга и передающий его в пользование на предусмотренных договором условиях.

• Лизингополучатель — физическое лицо, принимающее обязательство по временному пользованию автомобилем, согласно оговоренным требованиям.

• Поставщик — продавец транспортного средства. В его функции входит продажа автомобиля лизинговой компании.

Предметом сделки лизинга для физических лиц может быть как новое транспортное средство отечественного и зарубежного производства, так и подержанное с пробегом. Условия аренды прозрачны и отражены в лизинговом договоре, с которым клиент знакомится перед заключением. Лизинговая компания не исполняет посреднических функций между физическим лицом и автодилером, приобретает автомобиль на собственные средства и остается его собственником. Иными словами, компания получает от физического лица заявку купить определенный автомобиль, покупает машину и передает ее в пользование физлицу согласно условиям, установленным в договоре.

Важно! Лизингополучатель не обладает правом распоряжения средством передвижения (продажи, дарения, передачи другим лицам) в полной мере до конца установленного периода. Но возможна переуступка прав по договору финансовой аренды, т.е. переоформление договора лизинга на другого лизингополучателя с согласия лизингодателя.